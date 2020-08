Man uit Best (22) komt om het leven bij ongeluk met auto

De auto die van de weg raakte (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). Snel na het ongeluk waren hulpverleners ter plaatse (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). De boom waar de auto tegenaan was gereden (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/3 De auto die van de weg raakte (foto: Sander van Gils/SQ Vision Mediaprodukties).

Een man van 22 jaar oud is zaterdagavond om het leven gekomen bij een ongeluk in zijn woonplaats Best. Hij zat als enige in een auto, die een bocht miste, daarna tegen een boom aan de linkerkant van de weg botste en vervolgens op de andere weghelft tot stilstand kwam. Het ongeval gebeurde op de N620, de provinciale weg tussen Son en Best.

Direct na de melding werden twee ambulances, een traumahelikopter, politie en brandweer ingeschakeld. Over de oorzaak van het ongeluk, dat rond half tien gebeurde, is nog niets bekend. De N620 werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten.

