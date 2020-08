Man op heterdaad betrapt bij diefstal katalysator, hij lag verdacht onder een auto

Een 32-jarige man zonder vaste woonplaats is zaterdagnacht op heterdaad betrapt toen hij een katalysator wilde stelen van een auto aan de Damastberg in Roosendaal.

Prius

Die katalysatoren vaak worden gestolen bij een Toyota Prius, omdat die daar makkelijk eronder vandaan te halen is. "Dit gaat vrij snel en redelijk geruisloos", vertelde schade-expert Ron Schravesande kort geleden in Opsporing Verzocht. Maar er valt iets aan te doen. "Om het voor dieven moeilijker te maken, kunnen we strips op de uitlaat lassen waardoor het met een pijpsnijder vrijwel onmogelijk is om de uitlaat los te maken. Aan de voorkant kunnen we ook nog een ring op de bout lassen zodat ze er niet met een sleutel kunnen losschroeven."