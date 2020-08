Zwemmers kunnen nog steeds niet terecht in de Asterdplas, het is wachten op onderzoek waterschap

Ook vandaag kan er niet gezwommen worden in de Asterdplas. (Foto: Eva de Schipper) vergroot

Ook maandag kunnen zwemliefhebbers niet terecht in de Asterdplas in Breda. Varen op de plas mag ook nog steeds niet. Dit laat een woordvoerder van de gemeente Breda maandagochtend weten. Zaterdagmiddag werd volgens de gemeente Breda geconstateerd dat het water van de plas dichtbij het strandje troebel is. Uit voorzorg werd de plas daarom zaterdag aan het eind van de middag afgesloten. Het waterschap onderzoekt wat er aan de hand is.

Het is nu wachten op de uitslag van dat onderzoek, zegt de woordvoerder maandag. Tot die uitslag er is, mag er in de plas dus niet gezwommen worden. De grasstroken rond de plas kunnen wel worden gebruikt.

De woordvoerder geeft aan te hopen dat zwemmers verderop in de week, wanneer de temperaturen weer oplopen, weer wel in de plas terechtkunnen.

In deze video vertelt een buurtbewoner hoe het water in twee dagen tijd van kleur is veranderd.

Uit voorzorg werd een deel van de plas zaterdag al met rood-wit -lint afgezet. En zwemmers werden verzocht niet meer in het water te gaan. De troebele waas die zaterdagmiddag werd geconstateerd, spreidde zich in de loop van de middag en de avond verder uit over de plas, geeft de gemeente aan. Volgens omwonenden zou de reden voor de afsluiting de vondst van drugsvaten zijn.

De woordvoerder van de gemeente kan hierover maandag geen duidelijkheid geven. Het is bij haar niet bekend of er vaten gevonden zijn.

Watermonsters

Waterschap de Brabantse Delta onderzoekt dus wat er precies met het water aan de hand is. Ze heeft watermonsters genomen. Deze worden in het laboratorium onderzocht. Het is maandag dus nog niet bekend wanneer het resultaat van het onderzoek er is.

Een beveiligingsbedrijf en de reddingsbrigade informeerden zondag bezoekers over de situatie. Ook hielden zij toezicht.

