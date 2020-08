A58 van Tilburg naar Breda weer vrij na ongeluk bij Gilze

Een file gezien vanuit een zijspiegel van een auto. vergroot

De A58 van Tilburg richting Breda was zondagmiddag korte tijd dicht na een ongeluk bij Gilze. Er werd een traumaheli opgeroepen. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar rond twee uur werd de weg tussen Tilburg-Centrum West en Bavel weer vrijgegeven.

Het ongeluk gebeurde rond een uur. Automobilisten kregen het advies om te rijden via Den Bosch.

'Het staat helemaal stil'

Vanwege de afsluiting van de weg ontstond rond halftwee een vier kilometer lange file tussen Tilburg-Centrum West en Tilburg-Reeshof . Die leverde ruim een halfuur vertraging op.

"Het staat helemaal stil", liet een automobiliste vanuit de file weten. "Mensen komen uit hun auto’s en staan te wachten."

Afremmen

Ook op de weg van Breda richting Tilburg ontstond een file, omdat mensen daar afremden om naar de plaats van het ongeluk te kijken.

Wachten op privacy instellingen...