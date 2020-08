Addy van den Krommenacker in iTunes-charts met verrassingssingle: 'Wie had dat ooit gedacht?'

Addy van den Krommenacker vergroot

Addy van den Krommenacker kan zich sinds deze week naast modeontwerper ook officieel zanger noemen. Alleen was de couturier, in een grijs verleden wel frontman van een bandje, helemaal niet van plan een muzikale carrière te beginnen. Een single die Addy in 2010 heeft opgenomen werd recent onverwacht uitgebracht en is nu op de 99e plek van de Nederlandse iTunes Top 100 binnengekomen. "Ik val van de ene verbazing in de andere", twittert de modeontwerper zondag.

Eerder deze week kwam Addy erachter dat het liedje Mai più op Spotify en iTunes stond. "De producer, die momenteel op de Filipijnen woont, heeft het nummer wat ik 10 jaar geleden heb opgenomen, dus recentelijk wereldwijd gereleased zonder mij in kennis te stellen", twitterde hij toen verbaasd.

'Nice challenge'

Nu blijkt de single ook nog redelijk te scoren in Nederland. "Nou wie had dat ooit gedacht, ik ben in de iTunes top 100 binnengekomen op 99 met het nummer Mai più. Dus misschien moet ik toch maar uit gaan zoeken of er ook nog royalties mij toekomen", twittert Addy zondag. "Zal ik me dan maar overgeven en proberen of het nummer hoger kan komen? Nice challenge!"

