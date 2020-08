Jurre (22) uit Best komt 100 meter van zijn huis om het leven: 'Eén bocht te veel'

Er worden bloemen neergelegd bij de plek van het ongeluk. (foto: Collin Beijk) Foto: Collin Beijk Foto: Collin Beijk Volgende Vorige vergroot 1/3 Er worden bloemen neergelegd bij de plek van het ongeluk. (foto: Collin Beijk)

Bij het dodelijk ongeluk zaterdagavond op de Sonseweg in Best is de 22-jarige Jurre Bakx om het leven gekomen. Op de plek waar de jonge ondernemer met zijn auto tegen een boom botste, zijn bloemen neergelegd. Zondagmiddag kwamen zijn familie en bekenden naar de plek van het ongeluk, vlakbij het huis van het gezin Bakx.

"Het is ongelofelijk, hij was nog geen honderd meter van zijn huis af hier achter op de Boslaan", vertelt zijn vader met rood doorlopen ogen. Dapper komt hij naar de plek waar zijn zoon het leven liet. Samen met bekenden die hem steunen, analyseert hij wat er de avond ervoor is gebeurd. "Eén bocht te veel", zegt één van de mannen om hem heen terwijl ze in bocht staan en naar het remspoor verderop kijken.

De auto die van de weg raakte (foto: Sander van Gils / SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Ze lopen terug naar de boom waar de grijze Mini Cooper tegenaan reed. De auto stuiterde daarna naar de andere kant van de weg en eindigde half in de drooggevallen sloot. "Hij moet de bocht gemist hebben", maar hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, weet vader Bakx nog niet. "Laten we hopen dat het politieonderzoek die antwoorden geeft", zegt één van zijn kennissen. Volgens de vader van Jurre is zijn zoon direct ter plekke overleden.

Red je Boeketje

Jurre Bakx verwierf eind maart de nodige bekendheid als initiator van 'Red je Boeketje'. Het koeriersbedrijf Red je Pakketje uit Best startte een actie om bedrijven in de sierteelt te ondersteunen. Tegen kostprijs werden de boeketjes opgekocht die anders vernietigd zouden worden. De bosjes bloemen werden vervolgens uitgedeeld door Jurre en zijn collega's aan duizenden senioren in Nederland die tijdens de lockdown binnen zaten en geen bezoek kregen.

Volgens de website van Red je Boeketje zijn er in ongeveer een maand tijd ruim 54.000 boeketjes gered. Met Hemelvaartsdag kwam de jonge ondernemer uit Best met een nieuw initiatief. Bij cliënten van de Zonnebloem in de regio Eindhoven werden zonnebloemen bezorgd. Hiermee wilde hij mensen met een handicap een hart onder de riem steken, omdat ook zij door de coronacrisis aan huis gebonden waren.

Beruchte weg

De jonge Bestenaar kwam zaterdagavond rond half tien terug van een feestje toen hij de bewuste bocht miste. "Het is echt een vervelend bochtje, je moet daar niet te hard rijden want dan hou je hem niet", zegt een van de familiekennissen. Ter plekke geldt een maximum van zestig kilometer per uur. "Ze zijn bezig om het hier veiliger te maken, maar dat duurt verrekte lang", vult een ander aan.

De plek van het ongeluk. (Foto: Collin Beijk) vergroot

De N620 tussen Best en Son en dan vooral het deel wat de Sonseweg heet, is berucht. De afgelopen jaren vonden er meerdere ernstige ongelukken plaats. Daarbij vielen meer dan eens ernstig gewonden en doden te betreuren. "Het is een weg die uitnodigt om harder te rijden", zegt een voorbijganger. Meerdere mensen wijzen erop dat de bomen die weg heel mooi maken, ook voor het nodige gevaar zorgen. "Die boom gaat niet opzij, met welke snelheid je hem ook raakt."

De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Gedurende de zondagmiddag hielden meerdere mensen halt bij de plek waar Jurre het leven liet en werden meerdere bloemen neergelegd.

Bij de plek van het ongeluk zijn bloemen neergelegd. (Foto: Collin Beijk) vergroot