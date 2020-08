Auto vliegt in brand na botsing met politiewagen in Oss

De brandende auto aan het Fraterhof (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). vergroot

Een auto is in Oss in brand gevlogen na een botsing met een politieauto. Het ongeluk gebeurde zondagnacht rond half twee in de Begijnenstraat. Volgens omstanders zou de bestuurder van de auto gewond zijn geraakt en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Hoe het met de betrokken agenten gaat, is niet duidelijk. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De politiewagen zat aan de achterkant behoorlijk in elkaar. Het lijkt erop dat de personenwagen achterop de politiewagen is gebotst. De auto is daarna in de bosjes vlak voor een appartementencomplex aan het Fratershof tot stilstand gekomen.

De auto, een Volkswagen Polo, is daar in brand gevlogen. De straat lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken.

Behalve de Volkswagen en de politieauto raakten volgens omstanders nog twee auto's beschadigd. De politieauto was van het Team Surveillancehonden Oost-Brabant. Daar zat ook een hond in. Het dier hield volgens zijn begeleider niks over aan het hachelijke avontuur. De brandweer heeft de brandende auto geblust.

Achtervolging?

In eerste instantie werd iets voor half twee een ongeluk gemeld op de N329 in Oss. Later bleek het te gaan om de Begijnenstraat in Oss. Mogelijk is er aan het ongeluk een achtervolging voorafgegaan. Maar dit was maandagochtend vroeg nog niet duidelijk.

Er rukten veel agenten uit na het ongeluk.

