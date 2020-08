Bestuurder van auto die in brand vloog na botsing met politiewagen had lachgas gebruikt

De brandende auto aan het Fraterhof (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). vergroot

Een auto is in Oss in brand gevlogen na een botsing met een politieauto. Het ongeluk gebeurde zondagnacht rond half twee in de Begijnenstraat. De politie verdenkt de bestuurder, een man van 20 uit Oss, van het rijden onder invloed van lachgas. De verdachte raakte bij de aanrijding gewond en is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht.

De agent in de politiewagen raakte niet gewond. Dat geldt volgens de woordvoerder ook voor de politiehond die bij hem in de auto zat. Het ging namelijk om een auto van het Team Surveillancehonden Oost-Brabant.

Geen achtervolging

Het leek er volgens omstanders op dat er zondagnacht sprake was geweest van een achtervolging die eindigde met de botsing, maar dat is volgens de politie niet het geval. "De aanrijding gebeurde geheel onverwacht. De bestuurder reed in de Begijnenstraat uit het niets hard achterop de politieauto", legt de woordvoerder uit.

Toen meer agenten op de plek van het ongeluk kwamen, bleek dat de bestuurder van de personenauto vreemd reageerde. Ook had hij enkele ballonnen en een fles lachgas bij zich. Hierdoor ontstond bij de agenten het vermoeden dat hij reed onder invloed van lachgas. Het rijbewijs van de man werd hierop ingenomen. Uit een bloedproef die is afgenomen, moet blijken of de verdachte daadwerkelijk lachgas heeft gebruikt. De uitslag hiervan is nog niet bekend.

Auto's zwaar beschadigd

Beide auto's raakten zwaar beschadigd. De politiewagen zat aan de achterkant behoorlijk in elkaar. De auto die achterop de politiewagen reed, een Volkswagen, belandde na de botsing in de bosjes vlak voor een appartementencomplex aan het Fratershof. Daar kwam de wagen tot stilstand en vloog hij in brand.

Beelden van de brand:

De straat lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken. De brand werd door de brandweer geblust.

Weggereden na eerdere aanrijding

Na de botsing met de politiewagen bleek dat de bewuste bestuurder eerder op de Mettegeupelstraat in Oss tegen een lantaarnpaal en een verkeersbord was aangereden. Hij reed daarna door. Hiervoor wordt volgens de woordvoerder proces verbaal opgemaakt.

Deze eerdere aanrijding had volgens de politie niks te maken met de latere botsing. De politiewagen volgde de bestuurder niet, zo benadrukt de woordvoerder. Behalve de Volkswagen en de politieauto raakten door de botsing in de Begijnenstraat volgens omstanders nog twee auto's beschadigd.

Felle brand na het ongeluk (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). vergroot

De brandende auto (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). vergroot

Dezelfde auto nadat de brand is geblust (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). vergroot

De achterkant van de politieauto (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). vergroot

Brokstukken op straat na het ongeluk (foto: Gabor Heeres / SQ Vision). vergroot

