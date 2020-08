Niet alle voetbalclubs testen nu al op corona: ‘Puur een financiële kwestie’

Niet alle Brabantse profclubs testen nu al voor een oefenwedstrijd preventief op corona. PSV heeft vrijdag na de afgelaste wedstrijd met v.v. UNA het coronabeleid juist verder aangescherpt. De Eindhovense club zal niet meer oefenen als de eigen spelers en die van de tegenstander niet getest zijn. Maar hoe zit dat bij de andere Brabantse clubs? Welk beleid voeren zij?

RKC Waalwijk stelt dat alle eigen spelers en die van de tegenstander voor een wedstrijd getest te worden. Dat standpunt had de club uit Waalwijk al lang voor het coronageval bij PSV - v.v. UNA ingenomen. “Als de tegenstander niet is getest, dan spelen we niet”, zegt de woordvoerder van RKC. “Veiligheid en zekerheid gaan boven alles in deze tijd. Het financiële plaatje is voor ons van ondergeschikt belang.”