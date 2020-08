Ineens stond er een auto bij Zanna in de achtertuin: 'Waarom overkomt mij dit?'

Het schuurtje in Zanna's achtertuin is zwaar beschadigd (foto: Eva de Schipper). vergroot

Een 21-jarige man heeft met zijn auto voor een enorme ravage gezorgd in de tuin van de Eindhovense Zanna. Zondagavond knalde de bestuurder dwars door het schuurtje, zo haar achtertuin in. "Hij zei dat zijn remmen niet goed werkten, maar bleek achteraf helemaal geen rijbewijs te hebben."

Al tien jaar woont de 43-jarige Zanna met haar 13-jarige dochter aan de Eindhovense Jerusalemlaan. Het huis zat zondagavond vol met familie. Zanna wilde haar vakantie gezellig afsluiten en dus was haar familie op bezoek.

"Hij had de auto pas sinds vrijdag, maar had helemaal geen rijbewijs."

"We zaten gisteravond met z'n allen binnen, alleen mijn 18-jarige nichtje was buiten in de tuin op de trampoline aan het springen. Ik hoorde ineens een heel harde klap en zag overal rook. Ik dacht eerst dat er iets in de schuur was gebeurd, brand of zo. Maar toen zag ik een auto in mijn schuur geparkeerd staan."

De bestuurder was op bezoek geweest bij een vriend van hem, die in dezelfde straat woont. "De jongen was nog maar 21. Hij was echt in shock. Hij stapte meteen uit zijn auto en blokkeerde toen helemaal. Hij zei niets." De vriend van de jongen kwam op het lawaai af. "Er ontstond een beetje ruzie tussen mijn zwager en die jongen over de papieren. We vonden het vreemd dat hij geen rijbewijs en schadeformulieren bij zich had."

"Er spelen hier achter in de tuin en op het pleintje vaak kinderen."

Toen de politie aankwam moest de jonge bestuurder meteen een blaastest doen, maar hij bleek niet gedronken te hebben. "Hij had de auto pas sinds vrijdag, maar had helemaal geen rijbewijs. Ik ben daar echt heel erg van geschrokken. Wat hij deed was enorm gevaarlijk. Er spelen hier achter in de tuin en op het pleintje vaak kinderen. Ik ben echt zo dankbaar dat er niemand gewond is geraakt. De schade maakt mij niets uit, zolang mijn familie en buren maar niets overkomt."

" Ik hoop dat hij nooit meer zoiets doet. Hij zei zelf dat zijn remmen niet goed werkten. Dat kan zo zijn: maar hij had geen rijbewijs, dus hij had niet in die auto mogen stappen. Ik hoop dat zo iemand ervan leert: heb je geen rijbewijs, stap dan niet in de auto."

Zondagnacht hebben familieleden en buren van Zanna houten schotten geplaatst om het enorme gat in de schutting en het schuurtje tijdelijk af te dichten. "Waarom overkomt mij dit?", zucht Zanna. "Ik heb het al moeilijk genoeg. Ik ben alleen met mijn dochter en ik zou vandaag na drie weken vakantie weer gaan werken in de ouderenzorg. Ik hoop echt dat het snel wordt gemaakt."

