Vrouw (88) overleden na botsing scootmobiel en vrachtwagen in Deurne

Ambulancepersoneel verzorgt het slachtoffer (foto: Walter van Bussel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Een vrouw is maandag overleden nadat ze in Deurne op haar scootmobiel was aangereden door een vrachtwagen. De 88-jarige inwoonster van het naburige Ysselsteyn was in kritieke toestand opgenomen in het Radboudumc in Nijmegen. Hier overleed ze maandagavond.

Het ongeluk gebeurde rond half drie maandagmiddag op de Langstraat, de weg tussen Deurne en het Limburgse Venray.

Het slachtoffer heeft bij het oversteken vermoedelijk de vrachtwagen over het hoofd gezien die van rechts naderde. De Limburgse is met spoed door een ambulance naar Nijmegen gebracht. Na het ongeluk werden ook de politie en een traumahelikopter ingeschakeld.