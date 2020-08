Psychiatrische patiënt GGzE (81) dood gevonden, andere patiënt (55) aangehouden

De omgeving is vanwege politieonderzoek afgezet (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). Agenten die bij het onderzoek op de GGzE zijn betrokken (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De omgeving is vanwege politieonderzoek afgezet (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties).

Een 81-jarige psychiatrische patiënt van de GGzE in Eindhoven is maandagmorgen dood gevonden in de inrichting. Een andere cliënt van deze instelling, een man van 55, is aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van de man. Vanwege de verdachte omstandigheden waaronder het slachtoffer werd gevonden, gaat de politie uit van een misdrijf.

De dood van de man in De Grote Beek werd ’s morgens bij de politie gemeld. Een woordvoerder van de psychiatrische inrichting wil niet zeggen waar het slachtoffer is gevonden. Wel meldt hij desgevraagd dat de verdachte is opgepakt in de buurt van de plek waar de dode patiënt is gevonden. Beiden zijn in of in de directe omgeving van een van de vele woningen op het complex gevonden.

Uitgebreid onderzoek

De politie is meteen begonnen met een uitgebreid onderzoek op de plek waar de 81-jarige man is gevonden. Zo probeert ze onder meer sporen veilig te stellen. Ook worden camerabeelden bekeken en getuigen gehoord.

De zegsman van de GGzE wil hierover niets kwijt, 'omdat hij het onderzoek van de politie niet te veel in de weg wil staan'. Hij laat nog wel weten dat familie en andere betrokkenen van de 81-jarige man worden geïnformeerd. Het is niet bekend of iemand van hen al naar de GGzE is toegekomen voor tekst en uitleg. Voor alle andere patiënten is indien nodig een goede opvang. "Hen geven we nu extra veel aandacht", aldus de woordvoerder.