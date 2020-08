Coronavirus laait op in Bergen op Zoom, ruim 200 mensen laten zich in een dag testen bij moskee

De El Feth Moskee (foto: Google StreetView). vergroot

Het aantal coronabesmettingen in Bergen op Zoom is al een week enorm aan het toenemen. Sinds woensdag kwamen er in één dag zelfs vijftien gevallen bij. Een mogelijke bron is de El-Feth Moskee aan de Wattweg. Bij het gebedshuis staat donderdag en vrijdag een mobiele teststraat speciaal voor moskeegangers. Op de eerste dag zijn er al ruim tweehonderd mensen getest.

De mobiele teststraat werd aangevraagd, omdat het aantal besmette mensen in de Scheldestad vorige week al opliep. Onder hen waren bezoekers van de moskee. “We willen weten of er mensen het virus hebben opgelopen en vervolgens via bron- en contactonderzoek voorkomen dat het zich verder verspreidt”, verklaart de woordvoerder van de GGD West-Brabant de oprichting van de teststraat.

De stijging van het aantal besmettingen was woensdag veel meer dan in de vijf grootste steden in onze provincie. Alleen in Den Bosch was er woensdag sprake van een stijging, met vijf positieve gevallen.

GGD blij met toeloop

Moskeegangers en andere mensen die zich in Bergen op Zoom willen laten testen hoeven zich hiervoor niet aan te melden. De zegsman van de GGD is blij met de toeloop. “En ik zal nog blijer zijn wanneer alle testen negatief uitvallen”, voegt hij eraan toe. De teststraat bij de moskee is vrijdag nog open van negen uur ’s ochtends tot een uur ’s middags.

De teststraat kwam er in overleg met de gemeente en de leiding van de El-Feth Moskee. Het is niet bekend waar de inwoners van Bergen op Zoom besmet zijn geraakt. Dat kan in de moskee zijn gebeurd of bijvoorbeeld bij mensen thuis. De moskee is sinds eind vorige week uit voorzorg twee weken gesloten. Voor mensen uit Bergen op Zoom die zich donderdag of vrijdag niet konden of kunnen laten testen, bestaat de mogelijkheid om, zoals iedereen, een test aan te vragen via het landelijk nummer van de GGD.