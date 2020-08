De helft van het geld voor nieuwe rolstoelbus van Nanne (6) is binnen, mede dankzij Wesley Sneijder

Bijna de helft van het geld dat de Rucphense familie Van den Broek nodig heeft voor een nieuwe rolstoelbus voor hun 6-jarige dochter Nanne is binnen. De teller staat nu op 19.000 euro. "Sommige mensen die het zelf niet breed hebben, geven een euro. Dat vind ik echt heel mooi", vertelt moeder Sandra.

Rolstoel wordt te klein Nanne is meervoudig gehandicapt. Ze heeft onder meer cerebrale parese en een vorm van kinderepilepsie. Nanne heeft de verstandelijke ontwikkeling van een kind van 18 tot 22 maanden en zal haar hele leven in een rolstoel moeten zitten.

Oud ijzer Haar familie rijdt de hele regio af om kroonkurken, koper en oud ijzer te verzamelen. Honderden kilo's werden al bijeen gebracht. "Mijn man is de hele dag onderweg en rijdt continu heen en weer. Nanne zelf is ook al een paar keer meegegaan. Dat vind ze superleuk," vertelt Sandra.

T-shirt Wesley Sneijder

"Verder hebben we met een lijstenveiling 2200 euro opgehaald", vult Sandra aan. "We kregen die objecten gedoneerd door Lijst In uit Rucphen. Er zat onder meer een ingelijst T-shirt van Wesley Sneijder bij, daar kregen we 1200 euro voor."