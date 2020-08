Roadburn moest festival in 2020 schrappen, maar heeft voor komende jaren wel een meevaller

Bezoekers van het Roadburn Festival (foto: Karin Kamp). vergroot

Het zijn als gevolg van de coronacrisis zware tijden voor de cultuursector. Toch bracht deze maandag wat verlichting. Vooral de organisatie van Roadburn in Tilburg mag blij zijn. Dit festival voor heavy metal krijgt de komende vier jaar 75.000 euro subsidie van het Fonds Podiumkunsten.

Het geld zal ongetwijfeld worden aangewend voor een extra aanstekelijke editie in 2021. Dit jaar moesten de liefhebbers het zonder dit muziekfeest stellen. Dat moet een hard gelag voor hen zijn geweest, omdat Roadburn begin dit jaar tijdens Eurosonic in Groningen nog werd uitgeroepen tot 'Beste Festival' van ons land.

Steun voor jazzevenementen

Ook twee jazzevenementen in onze provincie kennen een meevaller. Zowel Jazz in Duketown (Den Bosch dus) en So What’s Next in Eindhoven krijgt 37.500 euro. Eenzelfde bedrag wordt overgemaakt naar de penningmeester van Brabants Internationaal Kinderfestival, dat om de twee jaar in Breda wordt gehouden.

De programmeringsbijdrage voor Theaterfestival Boulevard in Den Bosch neemt iets toe: van 300.000 naar 350.000 euro. De editie van dit jaar, die aangepast is in verband met de coronacrisis, begint overigens donderdag. Voor Festival Cement in Den Bosch en Festival Circolo in Tilburg is de komende jaren 12.500 euro meer beschikbaar dan in de huidige subsidieperiode.

'Zwak Vocalistenconcours'

Tegenover de blije gezichten staan ook teleurgestelde festivaldirecteuren. Zo raakt Tromp Percussion in Eindhoven 60 mille aan subsidie kwijt. Het Internationale Vocalistenconcours in Den Bosch vist eveneens achter het net. De commissie die de subsidieverstrekking moest verantwoorden spreekt van plannen die niet volwaardig, summier en onvoldoende zijn.

Over het tweejaarlijkse PopMonument in Bergen op Zoom zijn de beoordelaars evenmin te spreken: geen cent naar de Scheldestad. Net zo min als voor November Music in Den Bosch, dat de afgelopen jaren nog 125.000 euro kreeg. Gelukkig ontvangt dit ‘bijzondere’ muziekevenement wel geld uit een ander potje.