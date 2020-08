Knalgroene Lamborghini van vlogger Mo Bicep staat te koop voor een 'prikkie'

De Lamborghini die te koop staat. (Foto: Boonstra Schadevoertuigen) vergroot

Heb je wat geld over, heb je altijd al eigenaar van een Lamborghini willen zijn en ben je ook nog fan van Mo Bicep? Sla dan je slag. De wagen van de populaire fitnessvlogger Mo Bicep uit Breda staat voor een 'prikkie' te koop.

Malini Witlox

Op de teller staat slechts 52.466 kilometer. Er is wel een maar. Er is behoorlijk wat werk te doen, voordat je er weer fatsoenlijk mee kan rijden.

In juni leende de vlogger zijn sportwagen namelijk even uit aan Dave Roelvink. Die was de kracht van de auto niet gewend en verloor de macht over het stuur. Hij reed de droomauto van zijn goede vriend total loss.

Forse korting

De speciale bruine wrapping die over de auto heen zat, is door het schadebedrijf verwijderd. De auto wordt in zijn originele kleur, felgroen, aangeboden. De rechtervoorkant zit compleet in elkaar, maar de koper krijgt dan ook een forse korting.

'Slechts' 114.750 euro wordt gevraagd voor de wagen die in goede staat een cataloguswaarde van 265.483 euro heeft. Je moet hem dan wel zelf uitdeuken en weer probleemloos aan de praat zien te krijgen. Ook zijn de bestuurders-airbag, de passagiers-airbag en de stoel-airbag links kapot, waarschuwt de verkoper.

Niet de enige Lambo

Overigens had Mo Bicep nog wat meer Lambo's staan. Of hij die nog uitleent aan Roelvink, weten we niet.

