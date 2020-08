Hoofdwond door valpartij in slachterij Vion in Boxtel

De traumahelikopter op de parkeerplaats bij Vion in Boxtel (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

Bij een valpartij in de vestiging van slachterij Vion in Boxtel is maandagavond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is met verwondingen aan het hoofd naar een ziekenhuis gebracht. Dit meldt een woordvoerder van de politie. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd.

Hulpinstanties, waaronder de traumahelikopter, werden rond negen uur gealarmeerd. Toen de politie aankwam, hoefde ze niet meer in actie te komen. Bij Vion was maandagavond niemand bereikbaar.