Doorrijder na zwaar ongeval valt door de mand door respectloze appjes naar vrienden

"Ik was pissig. Heel m'n kk ruit is kapot, dus ik dacht bekijk het maar." Dit appte de man die ervan verdacht wordt dat hij zwaargewonde Goof twee jaar geleden heeft achtergelaten na een ongeluk in Dinteloord. Later die dag werd de nu 26-jarige man uit Hoeven aangehouden dankzij een oproep op Facebook. De officier van justitie eiste dinsdag negen maanden celstraf en drie jaar rijontzegging.

Wendy, haar oom zelf en andere familieleden zijn aanwezig bij de zitting. Dinsdagochtend werden in de rechtszaal in Breda berichten uit een Whatsappgroep van de verdachte voorgelezen. Dit leidde tot heftige emoties bij de familie.

In de nacht van 22 april 2018 werd de oom van Wendy Botermans zwaargewond gevonden aan de Noordzeedijk in Dinteloord. Haar oom reed volgens Wendy al dertig jaar op zijn driewieler naar de Bakkersmolen in Essen. En daar was hij die zondagochtend vroeg ook naar op weg toen hij werd aangereden, waarna de bestuurder doorreed.

"Kijk uit, anders sta je straks onder aan de dijk."

"Het is niet menselijk om iemand zo voor dood achter te laten," reageerde ze vlak na het ongeval geëmotioneerd. De verdachte, een 26-jarige man uit Hoeven, werd later op de dag aangehouden na een oproep op Facebook. Hij had gedronken. Eerder was hij al eens zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij dronken achter het stuur zat.

De verdachte zou voor het ongeluk met zijn vrienden biertjes hebben gedronken in een café in Dinteloord. Zelf beweert hij dat hij twee glazen bier had gehad. Meerdere getuigen verklaren dat de verdachte die avond meer heeft gedronken. "Ik schat zes of acht," zegt een cafébezoeker. "Kijk uit, anders sta je straks onder aan de dijk," zo werd diezelfde avond getypt in de groepsapp van de vrienden.

Onderweg naar zijn ouderlijk huis reed de verdachte naar eigen zeggen 70 tot 80 kilometer per uur op de Noordzeedijk. "Ik werd verblind door de koplampen van een tegenligger." Er volgde een harde klap. "Mijn spiegel en ruiten waren kapot. Dat was het eerste wat me opviel." Nadat hij met het lampje van zijn telefoon in de directe omgeving had gekeken, stapte hij weer in en reed verder. Bij thuiskomst zou hij nog wat biertjes hebben gedronken. "Voor de schrik. Boven in mijn bed voor de tv", zo verklaarde hij.

"Vanavond ben ik weer vrij. Niks aan de hand."

De volgende dag wordt de man aangehouden na een tip op de Facebookoproep van de politie. Hij heeft toen nog geappt met zijn vrienden, zo blijkt uit het politieonderzoek.

"De wouten staan nu bij me thuis om me op te halen", zegt hij in de groepsapp.

Een vriend reageert: "Ik zou je auto nu wegbrengen."

"Ik heb niets verkeerd gedaan, die kk mongool reed zonder licht", antwoordt de verdachte dan. "Ik was pissig. Heel m'n kk ruit is kapot, dus ik dacht bekijk het maar."

"Maar je kunt niet doorrijden?", reageert een vriend.

"Vanavond ben ik weer vrij", appt de verdachte. "Niks aan de hand."

Volgens de rechtbank probeerde de vriendengroep de gebeurtenis te verdoezelen: "Iedereen muil houden" en "Mond houden, anders word je zelf ook kk vuil aangekeken", werd er getypt.

"Jij staat gewoon weer in het café, maar wij moeten met de gevolgen leven."

"Wat moet ik er nou van maken als u dit soort dingen zit te appen op het moment dat de politie u in de bus heeft gezet?", vraagt de rechter. "Je denkt dan: dit is iemand met heel weinig respect." "Klopt, het komt wel heel slecht over," antwoordt de verdachte. "Het is natuurlijk megadom geweest."

Ook nicht Wendy sprak de verdachte toe: "Mijn oom kan niks meer, is vanaf zijn nek verlamd met alle bijkomende complicaties. Wij hadden als gezin ook hulp nodig om het te verwerken. Jouw leven gaat gewoon door. Jij staat gewoon weer in het café, maar wij moeten met de gevolgen leven. Hij is getekend voor het leven."