Bloedhete zomerdagen verwacht: 'De dagrecords staan onder druk'

De Brabantse mussenpopulatie kan de borst natmaken, want vanaf donderdag vallen ze massaal van het dak. Het wordt heet. “Héél heet”, benadrukt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. “Brabant kan zich gaan voorbereiden op een hele reeks tropische dagen.”

Woensdag wordt met een verwachte 29 graden al geen lachertje, vanaf donderdag is de beer pas echt los. “We pieken op vrijdag en zaterdag met temperaturen rond de 35 graden”, aldus Klaassen. En daarmee is de koek nog lang niet op, want de hoogzomerse temperaturen blijven nog zeker tot halverwege volgende week overeind.