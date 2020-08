De hittegolf begint vandaag: 'De dagrecords staan onder druk'

Foto: Ab Donker vergroot

De Brabantse mussenpopulatie kan de borst natmaken, want vanaf donderdag vallen ze massaal van het dak. Het wordt heet. “Héél heet”, benadrukt meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza. “Brabant kan zich gaan voorbereiden op een hele reeks tropische dagen.”

Woensdag wordt met een verwachte 29 graden al geen lachertje, vanaf donderdag is de beer pas echt los. “We pieken op vrijdag en zaterdag met temperaturen rond de 35 graden”, aldus Klaassen. En daarmee is de koek nog lang niet op, want de hoogzomerse temperaturen blijven nog zeker tot halverwege volgende week overeind.

Volgende week zal er vrijwel zeker een officiële hittegolf worden geregistreerd. Er is sprake van een hittegolf als het minstens vijf dagen op rij 25 graden of meer wordt. Daarbij moet het drie keer tropisch warm worden met maximumtemperaturen van 30 graden of meer. Woensdag is de eerste dag dat het meer dan 25 graden wordt. De zeven tot acht dagen daarna geven allemaal temperaturen aan van meer dan dertig graden.

Heerlijk voor zonaanbidders, minder voor ouderen of mensen met een broze gezondheid. Klaassen zou er niet raar van staan te kijken als vanaf donderdag het nationaal hitteplan van stal wordt gehaald. Bovendien zal het eind deze week ’s nachts broeierig warm worden.

Dagrecords

Vrijdag sneuvelde het Brabantse dagrecord voor 31 juli en ook de komende dagen zouden de recordboeken zomaar weer eens bijgewerkt kunnen worden. Klaassen: “De dagrecords staan vanaf zaterdag onder druk, tenzij de wind vanaf zondag naar het noorden draait. Dat wordt het minder warm.”

“Het augustusrecord voor Brabant op een KNMI-meetstation staat op 36,6 graden. Dat werd in Volkel en Eindhoven gemeten op 7 augustus 2018. En hoewel dat volgens onze verwachting niet gehaald wordt, is het ook zeker niet uitgesloten”, zegt Klaassen. “Als het de komende dagen nog iets harder opwarmt dan de voorspellingen, komt ook dat record in zicht.”

Dit zijn de dagrecords voor Brabant op KNMI-meetstations:

5 augustus: 33,4 Volkel (1975)

6 augustus: 35,3 Woensdrecht (2003)

7 augustus: 36,6 Eindhoven & Volkel (beide in 2018)

8 augustus: 34,3 Volkel (2003)

9 augustus: 33,3 Volkel (1975)

10 augustus: 33,3 Eindhoven en Woensdrecht (beide in 1998)

11 augustus: 33,2 Gilze Rijen en Eindhoven (beide in 2003)

12 augustus: 35.8 Volkel (2003)

