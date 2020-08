Een bever in je achtertuin, beestje op camerabeelden vastgelegd

Bever in de achtertuin (foto: Erlinde Daniels). vergroot

Ze keken gek op in Oosterhout. Een bever heeft midden in een woonwijk een boom omver gekregen. Dat gebeurde in de tuin van Erlinde Daniels. Bevers komen volgens de Zoogdiervereniging zelden in bewoond gebied en in dit geval is het beestje ook nog op camera vastgelegd.

In de Jan Steenlaan in Oosterhout heeft de bever het gemunt op een knotwilg. Eind juni spotte Erlinde eerst een eekhoorn en niet veel later ging de bever helemaal los op de boom.

Wind

De straat ligt niet ver van de A27 en her en der zijn er slootjes waar de bever het blijkbaar goed naar zijn zin heeft. Om zijn beverburcht te bouwen is het beestje bijna een maand bezig geweest om de knotwilg om te knagen.

Maandag was dat bijna gelukt en daarom wilde de man van Erlinde filmen dat de bever de boom omknaagde. "Hij heeft een hele installatie neergezet met daarop een camera," vertelt Erlinde, "maar gisteren stond er een windje en toen is de boom uit zichzelf omgevallen." Een kleine teleurstelling dus, maar de bever is dinsdagochtend toch nog gefilmd.

De bever in de tuin van Erlinde:

Wachten op privacy instellingen...

"We hadden zes knotwilgen staan, nu zijn het er nog maar vijf", vertelt Erlinde. "Er is hier nu een gapend gat. Mooi dat het is gebeurd maar wel zonde van de boom."

De knotwilg is overigens al opgehaald door het waterschap omdat hij in een sloot lag en dat vindt de dochter van Erlinde zielig voor de bever. "Mijn dochter is nu bang dat de bever zijn beverburcht niet kan afmaken." Buurtbewoners hadden eerder wel eens een bever gespot maar nooit eerder was het beestje zo actief. "We laten de camera nog even hangen want misschien begint hij wel aan de volgende boom." En dat vindt Erlinde niet zo heel erg, want dan komen er gewoon nieuwe bomen voor terug.

De bever is in de jaren tachtig uitgezet in onder andere de Biesbosch. Ondertussen heeft de bever bijna alle provincies als leefgebied. En zo af en toe begeeft een bever zich dus in een woonwijk.

De knotwilg vergroot