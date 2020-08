Coronatesten bij Eindhoven Airport: vier uur later heb je de uitslag

Een Noorse reizigster laat zich testen tegenover Eindhoven Airport. vergroot

Het loopt dinsdag nog niet echt storm bij het nieuwe testpunt voor corona tegenover Eindhoven Airport. Maar de bedrijven Ecolog en Pro Health zijn dan ook nog maar een dag bezig. Iedereen kan zich laten testen voor 105 euro. De uitslag is er binnen vier uur.

Bij de GGD kun je alleen terecht als je klachten hebt en dan laat de uitslag langer op zich wachten. Het bedrijf Ecolog en het laboratorium Pro Health zien een gat in de markt voor mensen die geen klachten hebben, maar toch een test willen of nodig hebben. Niet alleen reizigers van de luchthaven zijn welkom, ook mensen uit de regio kunnen zich laten testen.

"Natuurlijk willen we geld verdienen, we zijn een commercieel bedrijf", zegt Eelco van der Leij, manager bij Ecolog. "Maar we kunnen ook de GGD ontlasten. Als wij een iemand eruit pikken die besmet is, dan is dat er gewoon weer eentje."

100 tests per dag

Mensen die zich willen laten testen, kunnen via de website een tijdslot boeken. Een laboratoriummedewerker neemt dan de test af. Het testpunt kan momenteel 100 mensen per dag testen.

"Maar die capaciteit kan worden uitgebreid naar 200 tot 300 mensen per dag", zegt Van der Leij. "We hebben hier alle ruimte." Het bedrijf zou op meer punten testpunten willen inrichten, zoals op Rotterdam Airport of Schiphol.

'Net zo betrouwbaar als GGD'

Snelle testen worden wel eens als onbetrouwbaar bestempeld. Maar volgens Van der Leij zijn de testen van Ecolog en Pro Health net zo betrouwbaar als bij de GGD. "Wij doen de zogeheten pcr-test. Dat is dezelfde test als de GGD doet. De uitslag bij ons komt snel omdat wij hele korte lijntjes met ons laboratorium hebben."

De volgende klant wordt binnengeroepen bij het coronatestpunt tegenover Eindhoven Airport vergroot

Ook de prijs van 105 euro is schappelijk, zeggen de bedrijven. "We zitten eigenlijk op hetzelfde niveau als de zorgprijs. We denken dat mensen het ervoor over hebben, want de eerste boekingen zijn gemaakt en ook al uitgevoerd."

'Mikken op grote werkgevers'

De bedrijven mikken niet alleen op de Eindhovense vakantieganger, ze willen graag grote werkgevers lokken om testen voor hun werknemers af te nemen, zoals bijvoorbeeld ASML.

"Er zijn hier veel kenniswerkers", zegt Van der Leij. "Veel mensen zijn internationaal onderweg. Je moet er niet aan denken dat iemand met corona terug op de werkvloer komt."

'Voldoende ervaring'

Ecolog is een internationaal opererend bedrijf dat gespecialiseerd is in industriële dienstverlening. Het bedrijf werkt bijvoorbeeld voor de olie- en gasindustrie of grote hulporganisaties. Het is voor het eerst dat het bedrijf met particuliere klanten werkt.

Toch is er genoeg ervaring, volgens Van der Leij. "We hebben korte lijntjes met ons laboratorium Pro Health. We testen al uitgebreid in Luxemburg. Daar testen we de hele bevolking op verzoek van de overheid. Ook testen we op de vliegvelden in Beieren in Duitsland. Dus onze ervaring groeit."