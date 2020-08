Wil je een gratis tattoo? Laat dan het logo van Eindhoven op je lijf zetten

Max krijgt het logo van Eindhoven boven zijn enkel. (Foto: Max den Holder) vergroot

Ben je een Eindhovenaar in hart en nieren? Klopt je hart sneller bij een wedstrijd van PSV of als je een biertje drinkt op het Stratumseind? Dan word je hier waarschijnlijk heel blij van: je kunt je liefde voor de Lichtstad binnenkort gratis laten vereeuwigen op je lijf, met een tatoeage van het Eindhoven-logo.

Op zaterdag 15 august zetten ze bij tattooshop True Blue Tattoo gratis een inktkunstwerkje in de vorm van het golvende streepjeslogo van Eindhoven, The Vibe, op je arm of been. Helemaal voor niets.

Let op, er is maar een beperkt aantal plaatsen - ongeveer zestien - beschikbaar. Vooraf aanmelden kan niet, dus rep je naar de Willemstraat, want vol is vol.

Het initiatief voor de gratis tattoo komt van Max den Holder, zelf een rasechte Eindhovenaar. Hij is zo trots op zijn stad dat hij in de trein naar zijn werk in Amsterdam een manier bedacht om ondernemers, die het tijdens coronatijd zwaar hadden, wat extra onder de aandacht te brengen. Met Meet Eindhoven bedenkt hij allerlei deals, samen met kroegen, bierbrouwerijen, musea of restaurants.

Op zijn Instagramaccount komen de acties voorbij, iedere week een nieuwe. In juni begon Max met zijn project en ondertussen heeft hij al ruim 1600 volgers.

"Ik heb nog een plekje vrij op m'n lijf, die wil ik!"

Volgens Max zijn de reacties op de gratis tattoo heel positief. "Een broer en zus die allebei in Eindhoven zijn geboren en getogen, zien het helemaal zitten", vertelt hij. "En ik hoorde ook al iemand zeggen, ik heb nog wel een plekje vrij op m'n lijf, die wil ik!"

Inmiddels loopt de Eindhovenaar zelf ook rond met de kenmerkende golfjes. "Ik heb 'm net boven mijn enkel laten zetten en ben er heel blij mee", zegt hij. "Het is een stoer logo. Eenvoudig maar krachtig."

Een tijd woonde Den Holder in Amsterdam, maar hij keerde toch weer terug onder de rivieren. "Eindhoven heeft een hele grote vlucht genomen met de horeca en industrie. Het is een bruisende stad, energiek en vooruitstrevend. Tegelijkertijd vind ik het overzichtelijk en kleinschalig. Ik ga hier niet meer weg."

