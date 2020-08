Broers reviseren accu's van fietsen: 'Zelfs Samsung heeft interesse'

De broers Koen, Wout en Stan Seuren vergroot

Tijd om te studeren hadden ze eigenlijk niet meer. Zoveel bestellingen kwamen er binnen. Wat begon als een hobby heeft in een paar jaar tijd een enorme vlucht genomen. De broers Koen, Wout en Stan van KWS Seuren in Beugen hebben inmiddels honderden klanten in binnen- en buitenland en sloten een fijne deal met Samsung voor de accucellen. "We begonnen op een zolderkamer van nog geen 40 vierkante meter," zegt Koen, "en kijk nu: een pand van 1100 meter en 20 man in dienst."

De handigheid hebben ze van hun vader, zeggen de broers. Altijd waren ze al bezig met dingen repareren en vooral kijken hoe iets werkt. Het duurde dan ook niet lang voor iemand ze vroeg om eens te kijken naar de accu van zijn elektrische fiets. Die deed het namelijk niet zo goed meer.

De jongens vonden het wel een leuk klusje. "We moesten zelf van alles opzoeken op internet", vertelt de 23-jarige Wout. Uiteindelijk weten ze in een paar weken tijd onderdelen te bestellen en de accu te reviseren. "Hij kon er meteen twee keer zo ver op fietsen", zegt de drie jaar oudere Koen. Mond-tot-mondreclame deed de rest en voordat ze het wisten was er eigenlijk geen tijd meer om te studeren.

De broers sloten een deal met het Zuid-Koreaanse Samsung.. vergroot

"Best knap hoor, want we zijn handig, maar totaal geen verkopers", zegt Wout. "Stonden we daar een beetje onhandig in een fietsenwinkel te vertellen wat we konden."

Het kwam allemaal goed en ondertussen is KWS Seuren ook een erkend leerbedrijf. Studenten mogen er stagelopen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen er werken. De coronacrisis heeft ze daar nog een beetje bij geholpen, er waren ineens handen genoeg. "Maar die mensen gaan straks weer gewoon naar school dus hebben we ook alweer vacatures moeten plaatsen", zegt Koen.

"Met een gereviseerde accu fiets je soms tot wel twee keer zo ver."

Het principe is simpel. Elektrische fietsen die vier tot acht jaar oud zijn hebben vaak te maken met accu's die minder goed werken. Je kan er niet meer zo ver op fietsen, of in het ergste geval doet 'ie het helemaal niet meer. Een nieuwe accu is duur. Zie daar het gat in de markt. De broers kunnen in de meeste gevallen de accu reviseren. Voor maar een deel van de kosten van een nieuwe accu.

Wout legt uit dat elke fiets een ander accupakket nodig heeft. "Je kan niet zomaar een setje accucellen in een fiets stoppen, dat moet allemaal heel goed worden uitgezocht en berekend en dat verschilt dus ook per merk en per fiets." De losse accucellen worden door de broers op maat gemaakt en vervolgens aan elkaar gelast met kleine stripjes. Op die pakketjes komt de elektronica van de fiets en dat gaat weer terug in de behuizing.

De accupakketjes worden op een speciale manier aan elkaar gelast. vergroot

Het grote voordeel van een nieuw accupakketje is dat de gebruiker vaak meteen een stuk verder kan fietsen op die nieuwe accu. "Soms tot wel twee keer zo ver", zegt Koen. De accucellen worden met de tijd steeds kleiner en lichter. Nog een voordeel van reviseren dus, vinden de broers. "We geven natuurlijk ook garantie, net als in de fietsenwinkel."

Broer Stan (21) laat zijn trots nog even zien. Een Peugeot 106 uit 1996. De donkergroene auto is bijzonder, want één van de paar duizend exemplaren die toen op de markt zijn gebracht. Volledig elektrisch. "Je zou er honderd kilometer mee moeten kunnen rijden en dan moest je hem weer opladen en dat duurde dan zo'n vijf uur", zegt Stan. Dan snap je meteen waarom deze auto nooit een groot succes is geworden...

"Alle korte stukken kan je elektrisch rijden en voor je woon-werkverkeer hoef je nooit te tanken."

Stan haalde de oude accu eruit en plaatste er een nieuw accupakket in. "De capaciteit is meer dan verdubbeld. Van 10 naar 30 kilowattuur. Nu kan ik er zo'n 250 kilometer mee rijden voor die weer aan het stopcontact moet."

Daar ligt voor de broers dan ook de toekomst. "Natuurlijk blijven we echt de komende jaren nog heel druk met de fietsaccu's, maar ook die automotive is zeer interessant." In hun loods ook een plug-in hybride Volkswagen. "Daar kan je normaal maar zo'n 30 kilometer elektrisch mee rijden. Dat zijn we nu aan het vergroten naar zo'n 100 kilometer", zegt Stan. "Dan kan je alle korte stukken elektrisch rijden en hoef je voor je woon-werkverkeer nooit te tanken."

Ze zien elkaar zo'n acht uur per dag in de werkplaats en daarnaast wonen ze ook nog eens onder één dak. Misschien schuilt daar wel het grootste bedrijfsrisico: ruzie. Dat hebben ze gelukkig maar zelden, lachen de broers.