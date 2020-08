Familie neemt aan dat dode in auto de vermiste Bert de Laat is: '99 procent zeker'

Auto van de vermiste Bert de Laat gevonden in de haven van Drimmelen (Foto: Marcel van Dorst, SQ Vision). vergroot

Jeroen Ligtvoet weet '99 procent zeker' dat zijn schoonvader Bert de Laat uit Made de dode is die de politie dinsdagmiddag in het water bij Drimmelen heeft gevonden. Hij bevestigt dat de auto van zijn schoonvader begin deze middag deels uit het havenwater stak. "Ik had gehoopt op een ander einde."

Gelaten doet Jeroen Ligtvoet dinsdagmiddag zijn verhaal, nadat hij eerder op de dag hoorde dat de witte wagen van De Laat in de haven van Drimmelen was gevonden. Op 14 juli vertrok de 69-jarige De Laat in zijn witte Mitsubishi om zoals wel vaker een rondje te rijden in de omgeving. Toen hij een dag later nog steeds weg was, sloeg zijn familie alarm.

"Het is heel triest. We hadden gehoopt dat we hem nog levend zouden vinden", vertelt Ligtvoet. "Dit is waarschijnlijk het einde waar hij zelf voor gekozen heeft. Het lijkt niet op een ongeluk." De Laat was volgens Ligtvoet zwaar depressief. De coronatijd en alle maatregelen vielen hem erg zwaar.

Massale zoektocht

De afgelopen weken is meermaals met veel mensen naar de man uit Made gezocht. Zo kamden ongeveer tachtig veteranen en honderd vrijwilligers vrijdag 24 juli een groot gebied uit tussen Zevenbergen en Geertruidenberg. Ook honden van de Stichting Signi Zoekhonden, een sonarboot en een politiehelikopter zijn ingezet tijdens de zoektocht naar De Laat.

"We hebben alles gedaan hem weer te vinden", zegt schoonzoon Jeroen. Aan die zoektocht lijkt dinsdagmiddag een einde te zijn gekomen. Het kenteken van de in de haven van Drimmelen gevonden auto komt overeen met die van De Laats auto. "We zijn er 99 procent zeker van dat hij het is. De politie zal het lichaam eerst onderzoeken, voordat het vrijgegeven wordt. Het lijkt er heel sterk op dat het klaar is, dat ook wij dit moeten afsluiten."

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

