Auto van vermiste Bert de Laat met dode inzittende gevonden in het water in Drimmelen

In het water bij de haven aan de Cromsteven in Drimmelen is dinsdag een auto met een dode inzittende gevonden. Het voertuig staat op naam van de vermiste Bert de Laat uit Made, meldt de politie.

De auto werd ontdekt door een voorbijganger. Politieonderzoek moet uitwijzen of de dode inzittende ook daadwerkelijk Bert de Laat is.

De 69-jarige man wordt sinds 14 juli vermist. Hij zei toen dat hij in zijn witte elektrische Mitsubishi een rondje zou gaan rijden door de polder bij Made, maar keerde niet terug. Bert is volgens zijn schoonzoon zwaar depressief. De coronatijd en alle bijbehorende maatregelen zouden hem hem erg zwaar vallen. De medicijnen die Bert al tien jaar slikt, had hij niet meegenomen toen hij vertrok.

Er werd sindsdien met man en macht naar hem gezocht.

