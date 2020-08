Weer zoektocht naar verdwenen Bert de Laat (69), nu bij Drimmelen

Bij Drimmelen wordt zondag opnieuw gezocht naar de vermiste Bert de Laat uit Made. Vrijdag leverde een grote zoektocht in het gebied van Zevenbergen tot Geertruidenberg niets op.

Bert wordt sinds twee weken vermist. Hij zei dinsdagavond 14 juli dat hij in zijn witte elektrische Mitsubishi een rondje zou gaan rijden door de polder bij Made, maar keerde niet terug. Bert is volgens zijn schoonzoon zwaar depressief. De coronatijd en alle bijbehorende maatregelen zouden hem hem erg zwaar vallen. De medicijnen die Bert al tien jaar slikt, heeft hij niet meegenomen toen hij vertrok.

Niet meteen alarm geslagen

Omdat Bert bijna dagelijks op pad is met zijn Mitsubishi met kenteken RG-276-N, sloeg zijn familie na zijn vertrek niet gelijk alarm. Dat gebeurde een dag later wel, toen hij nog steeds niet terug was.