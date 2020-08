Turncoach Nico Zijp teleurgesteld in turnbond: ‘Ik wil verder met mijn sporters’

Turncoach Nico Zijp (foto: ANP) vergroot

Coach Nico Zijp van de Bossche turnclub Flik-Flak baalt van het besluit van de turnbond KNGU om vier coaches dringend te verzoeken opzij te stappen. Hij is een van die vier coaches en vindt dat de bond juist olie op het vuur gooit wat betreft de schandalen in de turnwereld. Zijp is teleurgesteld in de bond.

Zijp hoorde op zondag, zo’n drie uur voor de uitzending van Studio Sport, via WhatsApp van de turnbond dat ze wilden dat hij een stap opzij zou doen: "Omwille van het onderzoek en om alle schijn weg te nemen", stelde de bond. “Sindsdien is er geen contact meer geweest”, zegt de 55-jarige turncoach nu.

Gedurende het onderzoek naar misstanden in de turnsport, waar verschillende oud-turnsters de afgelopen weken naar buiten traden met verhalen over fysieke en mentale mishandeling tijdens hun turnperiode, heeft de KNGU allereerst bondscoach Gerben Wiersma en bondstrainer Vincent Wevers op non-actief gesteld. Vier andere coaches (onder wie Nico Zijp), die als clubcoach betrokken zijn bij de training van het nationale team, werd dringend verzocht een stap opzij te doen.

Nico Zijp zelf zit nog in onzekerheid, want de turncoach is in dienst van Flik-Flak. “Ik ga er dus niet over of ik wel of niet doorga”, zegt Zijp. “De club is de baas. De leiding gaat aan het einde van de week in gesprek met de bond en daarna zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid komen. Het lijkt me duidelijk dat ik graag door ga.”

De 55-jarige Zijp heeft al een flink aantal tumultueuze dagen achter de rug en er lijkt nog geen eind aan te komen. “Ik snap dat de bond het hoger belang dient. En ik snap ook dat de bond een groot statement wil geven. Maar ik denk niet dat dit de juiste maatregel is.”

Volgens Zijp zijn niet alleen de coaches de dupe van het besluit van de turnbond, maar vooral de turnsters met wie ze samenwerken. “De bond had recht gedaan aan de slachtoffers als alleen de twee coaches die verdacht worden van onder meer fysieke mishandeling, op non-actief werden gesteld. Dan hadden wij door gekund met de sporters. Maar nu gooit de bond door deze beslissing juist olie op het vuur. Het is een te vroege en te rigoureuze beslissing. De sporters van nu zijn ook niet blij met deze keuzes Zij snappen dit niet."

Zijp is zelf nog nooit in verband gebracht met mogelijke fysieke misstanden in de turnsport. “Daar heb ik me altijd ver van gehouden”, zegt hij stellig. Zijp baalt nu vooral voor zijn drie sporters. “Het gaat niet om mijn eigen eer, ik ga niet in de slachtofferrol zitten. Ik ben er voor mijn sporters. Het is mijn missie om hen naar de Olympische Spelen te brengen. Zij moeten daar schitteren. En helaas zijn ook zij nu de dupe.”