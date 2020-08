Motorrijder in kritieke toestand na botsing met auto in Sint Hubert, Hapseweg was uren afgesloten

De zwaarbeschadigde motor en auto (foto: SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties). Diverse ambulances werden na het ongeluk ingezet (foto: SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige vergroot 1/2 De zwaarbeschadigde motor en auto (foto: SK-Media/SQ Vision Mediaprodukties).

Een motorrijder is dinsdagmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeluk op de Hapseweg in Sint Hubert. De man, een 30-jarige inwoner van de gemeente Mill en Sint Hubert, botste tegen een auto. De bestuurder van de wagen, een man van veertig uit Odijk in de provincie Utrecht, kreeg glassplinters in zijn arm. Hij is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht.

Zijn vrouw en twee kinderen die ook in de auto zaten, lijken ongedeerd. De motorrijder is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde dinsdagmiddag rond half vier. Politie, ambulance en traumahelikopter werden direct ingeschakeld. Over de toedracht van het ongeval op de Hapseweg (N264) is niets bekend. De weg was bij de Scheiwalweg tot ongeveer half tien dinsdagavond afgesloten voor het verkeer in beide richtingen. In eerste instantie voor de hulpverlening, maar daarna had de politie veel tijd nodig voor een onderzoek naar de juiste toedracht.

Opgevangen in huis

De auto en de motor raakten zwaar beschadigd. De inzittenden van de auto zijn na het ongeluk opgevangen door bewoners van een huis in de buurt.

Beelden van de plek van het ongeluk:

Wachten op privacy instellingen...