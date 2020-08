Zo viert Brabant vakantie: je eigen zandstrand met overdekt zwembad, gewoon in de achtertuin

De familie Maton maakte een eigen zandstrand (foto: Monique Maton). vergroot

Hoe viert Brabant in coronatijd vakantie. Blijven we thuis, kamperen we in eigen land of gaan we toch de grens over? Omroep Brabant vraagt het vandaag aan Ivy (3), Fay (8) en Monique Maton uit Geertruidenberg.

Malini Witlox Geschreven door

Waarom zou je naar het strand gaan, als je het strand ook naar jou toe kunt halen. Maar liefst 35 grote zakken geel zand heeft Monique in haar achtertuin gestort om zo een speelpaleis voor haar kinderen te maken.

Schepje erbij, emmertje, een glijbaan en het is genoeg voor dagenlang plezier. En dan is er ook nog een megazwembad van maar liefst 4,5 meter in doorsnee.

Overdekt zwembad

“Eerst wilde we een weekje de bergen ingaan, daarna hebben we Center Parcs overwogen. Maar de prijzen in Nederland schieten omhoog en met het coronavirus gaan we liever niet naar het buitenland, dus besloten we om niet op vakantie te gaan. We hebben toen wel een groot zwembad besteld, met een speciale koepel erboven, die je half kunt openen”, vertelt Monique.

Haar dochters Ivy en Fay vermaken zich prima op hun zandstrand. “Ze vinden het helemaal geweldig en vriendinnetjes staan in de rij om hier te komen zwemmen. Ze zitten er bijna iedere dag in. Zelfs met regen kunnen ze zwemmen door de overkapping. Het is echt een groot bad, je kunt er met acht personen op een luchtbed in.”

Zelf hebben vader en moeder ook nog genoeg plek om van de zon te genieten. “We hebben gelukkig een hele grote tuin, die is 9,5 meter breed. We hebben nog een stuk tuin over en er is zelfs nog plek om een tentje voor de kinderen op te zetten. Volgend jaar gaan we de tuin verbouwen, dus het is niet erg dat er overal zand in ligt.”

Dagjes weg

Hoewel de twee dochters moeilijk afscheid kunnen nemen van hun zwembad, gaat het gezin ook dagjes weg. “We hebben laatst een bootje gehuurd in Drimmelen en hebben kaartjes voor de dierentuin. Een dagje naar het Zeeuwse strand? Nee, dat gaan we nu niet doen. We hebben strand genoeg.”