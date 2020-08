Camping kreeg al 20.000 UWV-brieven voor onbekende Polen: 'Dit is gewoon uitkeringsfraude'

Wendy van der Zalm met de brieven van één week (foto: Omroep Brabant). vergroot

De brievenbus van recreatiepark de Kanthoeve zit vaak bomvol brieven van het UWV en de ING. Al zeven jaar lang krijgt het bestuur van de camping in Bakel elke week tussen de tien en twintig brieven. Die brieven zijn gericht aan mensen met een Oost-Europese achternaam en die helemaal niet op de camping verblijven. Waarschijnlijk gaat het om uitkeringsfraude.

Medewerker Wendy van der Zalm haalt woensdag vol ongeloof weer een stapel post uit de brievenbus. ‘’En zo gaat dat dus elke week. Brieven voor een uitkering en bankpassen met pincodes van de ING Bank. Alles is geadresseerd aan Poolse mensen.’’

Bekijk hier de reactie van Wendy op de stapel brieven die elke week binnen komen:

Lakse reactie

Wendy en andere bestuursleden van de Kanthoeve in Bakel bellen regelmatig met uitkeringsinstantie UWV. ‘’Maar we worden steeds van het kastje naar de muur gestuurd. We zijn ook langs geweest met honderden brieven, maar het houdt niet op.’’

Volgens Van der Zalm reageren ze bij het UWV heel laks als ze weer aan de telefoon hangt. ‘’Het is toch bizar dat er geen lampje gaat branden als er honderden brieven naar hetzelfde adres gaan? Ik denk echt dat dit om uitkeringsfraude gaat en dat mensen een adres in Nederland nodig hebben.’’

Een cirkeltje

De brief die Wendy en haar collega dinsdag hebben opengemaakt om het UWV opnieuw in te lichten ging over een medische verklaring. ''Waarschijnlijk voor een WIA-uitkering'', concludeert Van der Zalm.

''Dit gaat gewoon nergens over. Er wordt niet opgelet.’’ En als Wendy de brieven terugstuurt dan krijgt ze ze even later weer terug. ‘’Het is gewoon een cirkeltje.’’

Onderzoek

Na vragen van Omroep Brabant aan het UWV en ING hebben beide instanties een onderzoek gestart. De woordvoerder van het UWV kan op dit moment nog niet zeggen waar het fout gaat en waarom dit al jaren speelt.

De ING Bank laat na een dagje onderzoek weten dat het in principe niet gek is dat er meerdere mensen op één adres staan. ''Denk bijvoorbeeld aan een studentenhuis. Daarom is er geen belletje gaan rinkelen.'' Maar in dit geval gaat de bank wel verder onderzoeken wat er aan de hand is. ''Een bankrekening openen mag iedereen maar in dit geval is het vooral heel vervelend voor het recreatiepark.''

20.000 brieven

In eerste instantie vond Van der Zalm het wel grappig, maar nu begint het vooral heel irritant te worden. ‘’We hebben nu in totaal misschien wel 20.000 brieven gehad die niet voor ons bedoeld zijn'', zegt Wendy met een lach. Maar eigenlijk kan ze helemaal niet meer lachen. ''In het begin is het leuk maar we worden er gek van nu.'' '

Door na zeven jaar de publiciteit te zoeken hopen ze bij de camping eindelijk op een goed onderzoek van het UWV en dat ze met rust gelaten worden.