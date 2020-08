Man richt pistool op horecabezoekers en wordt overmeesterd door omstanders

Archieffoto. vergroot

Een 28-jarige man uit Velp is dinsdag in Tilburg aangehouden nadat hij een andere man bedreigde met een pistool in een horecazaak aan de Goirkestraat. De dader werd overmeesterd door omstanders.

Ron Vorstermans Geschreven door

De bedreigde 40-jarige man heeft aangifte gedaan. Volgens zijn verklaring stond hij rond acht uur ’s avonds met vrienden in de horecazaak, toen de 28-jarige man uit Velp andere bezoekers lastig begon te vallen. De man maakte een dronken en verwarde indruk, zo verklaarden zij.

Acht kogels in pistool

De 40-jarige man riep dat de lastige man weg moest gaan. Buiten tijdens het roken liep een woordenwisseling vervolgens hoog op. De man uit Velp haalde een pistool uit zijn tas en richtte dat op het slachtoffer, die direct reageerde door de arm van zijn belager vast te pakken. Een vriend kon vervolgens het pistool afpakken.

De man werd door omstanders in bedwang gehouden. Later bleek dat er acht kogels in het pistool zaten. Toegesnelde agenten hebben de man, die tijdens de worsteling een hoofdwond opliep, vervolgens gearresteerd.