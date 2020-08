Negen bezoekers Tilburgse kermis hadden corona, maar evenement was geen brandhaard

Negen mensen die op de Tilburgse kermis zijn geweest hadden corona. Zes daarvan waren toen ook besmettelijk. Dat blijkt uit cijfers van de GGD. Van een brandhaard, waar veel critici voor vreesden, is geen sprake. Er zijn in Tilburg momenteel niet meer besmettingen dan ergens anders.

De gemeente Tilburg begint langzaam aan te ontspannen, na toch wel hectische weken rondom de kermis. De stad kreeg veel kritiek op het laten doorgaan van de kermis. Onder meer viroloog Ab Osterhaus zei tegen Omroep Brabant dat door de kermis er een grote kans was dat het aantal ziekenhuisopnames in de regio zou stijgen.

Wethouder Rolph Dols is op vakantie maar zijn woordvoerder durft de conclusie te trekken dat er geen direct verband is tussen de coronabesmettingen en het door hen georganiseerde evenement. "We hebben geconstateerd dat mensen zich goed aan de regels hielden op de kermis", zegt woordvoerder Tom Daelman. "De doorstroming was goed en de maatregelen die we hebben getroffen, hebben ook gewerkt."