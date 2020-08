Thuiszorgorganisatie uit Zundert verdacht van zorgfraude

Thuiszorgorganisatie Zorgbrigades Zundert wordt er van verdacht gefraudeerd te hebben om geld van de zorgverzekering los te krijgen. Woensdagmiddag heeft de inspectie een huis in Zundert doorzocht. De vermoedde fraude werd gemeld door CZ. De zorgverzekeraar is al maanden bezig met de zaak.

De inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) denk dat er gefraudeerd is met indicatiestellingen. Dat zijn documenten die nodig zijn om geld te declareren bij de zorgverzekeraar. CZ meldde eerder aan Omroep Brabant dat het zou gaan om zeven valse indicaties.

Valsheid in geschrifte De thuiszorgorganisatie zou deze indicatiestellingen hebben vervalst om geld te ontvangen voor zorg die mogelijk helemaal niet geleverd is. Deze indicatiestellingen mogen alleen gemaakt worden door mensen die niet werken bij de zorginstelling. Er zou achteraf door Zorgbrigades Zundert zijn gerommeld met de documenten.

De thuiszorgorganisatie wordt verdacht van valsheid in geschrifte en oplichting. Het Openbaar Ministerie leidt het onderzoek samen met het ministerie.

Huis doorzocht

Het onderzoek richt zich op de thuiszorgorganisatie en de leidinggevenden. Daarom is woensdag een huis in Zundert doorzocht. Er is beslag gelegd op computers, administratie en geld.