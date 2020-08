Met je voetjes in het zand midden in Tilburg: stadsstrand Beachy is net echt

Stadsstrand Beachy in Tilburg (foto: Marco de Roos). vergroot

Als je vrij bent met dit lekkere weer, wil je natuurlijk het liefste naar het strand. Alleen, dat hebben we natuurlijk niet zo veel in Brabant. In steeds meer steden komen daarom stadsstranden. Tilburg heeft sinds kort een heel grote: Beachy.

Normaal is Tim Frenken organisator van evenementen en festivals. Hij en drie collega's zagen net als iedereen in die branche hun werk in duigen vallen door corona. Dus maakten ze werk van een ander plan dat ze nog hadden liggen: een stadsstrand.

Aan de noordkant van Tilburg, aan de Goirkekanaaldijk, vlak bij de rotonde met het draaiende huis, reden zo'n drie weken geleden vrachtwagens met zand af en aan. Zeventig in totaal. Zodat 4500 vierkante meter braakliggend terrein voorzien kon worden van een dikke laag zand.

De entree van Beachy

Omdat ook decorbouwers in de evenementenbranche niets te doen hebben, zette Tim ze aan het werk: "Maten van ons bouwen normaal decors voor onder meer festivals Mysteryland en Solar. Ze appten ons en vroegen: kunnen wij niet iets doen? We wilden hier wel een groepsactiviteit. Dus we vroegen ze een midgetgolfbaan te bouwen."

De midgetgolfbaan van Beachy

Naast de grote midgetgolf-stellages buiten, is ook een golfbaan in het donker gebouwd, met blacklight-effecten. Buiten geven verder een oude SRV-wagen, een robot, een raket en een grote strandhut met rieten dak het terrein een festivalsfeer.

Een robot op het staddstrand Beachy

Toch ontbreekt er nog wel iets bij dit strand: water. "Als je goed je best doet, kun je wel het kanaal ruiken", lacht Frenken. Met de tropische dagen in aantocht, broedt hij op een oplossing: "We zijn bezig met verneveling en waterdingetjes. Maar ja, de regels rondom corona en water zijn nog een beetje lastig. Maar we zijn aan het passen en meten."