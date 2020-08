Hakken voor het goede doel in Maaskantje: ‘Bloed, zweet en tranen jongûh!’

Amsterdamse New Kids hakten voor het goede doel (foto: vergroot

Een uur hakken is al een hele prestatie en zeker bij temperaturen rond de 30 graden en met een maffe New Kids-pruik op je hoofd. Toch is dat precies wat vijf Amsterdamse vrienden woensdagmiddag tussen vijf en zes uitvraten in Maaskantje. "Bloed, zweet en tranen jongûh!"

“We hebben drie maanden binnen gezeten en ik heb verdomd lange tijd niet kunnen hakken met m’n maten”, roept Luc Wensveen met de stem van New Kids-icoon Gerrie tijdens het Omroep Brabant-ragioprogramma Afslag Zuid. “Al die energie gaan we er in een uur uitgooien. Hakken voor het goeie doel. Bloed, zweet en tranen jongûh!”

“In Nederland gaat het goed. Ik heb zelf een uitkering, maar er zijn mensen die het nog veel slechter hebben”, zegt Luc vervolgens zónder Gerrie-accent. “Heeft gij nog wat geld over van uw uitkering geef da dan aan ons. Wij zorgen er voor dat dit bij het Rode Kruis komt.”

De heren hadden rond 18.00 uur een kleine 300 euro bij elkaar gehakt.