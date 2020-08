70 tips over moord op Manon Seijkens in 1995: 'We onderzoeken elke tip'

Manon Seijkens (Foto: politie). vergroot

De politie is 'erg blij' met de vele tips rondom de cold case van Manon Seijkens. Inmiddels heeft de politie zeventig tips binnengekregen over de moord op het 8-jarige meisje in 1995. De politie bracht afgelopen weekend nieuwe details naar buiten, om zo deze Helmondse cold case opnieuw onder de aandacht brengen.

Manon verdween op donderdag 10 augustus 1995. Na haar vermissing volgde een groot onderzoek en werden meerdere zoekacties gehouden, maar ze bleef spoorloos. Een half jaar later werd ze dood gevonden op een paar honderd meter van haar huis in de Planetenbuurt in Helmond. In de bosjes, vlakbij het kanaal.

Nog steeds niet duidelijk

Wat zich precies heeft afgespeeld na haar vermissing is nog steeds niet duidelijk. In het moordonderzoek werden drie mannen aangehouden. Een van hen werd zelfs veroordeeld, maar hij werd in hoger beroep vrijgesproken. Door nieuwe bevindingen te delen, hoopt de politie de zaak alsnog op te lossen.

Het was al bekend dat op het lichaam van Manon een donkere haar van 27 centimeter lang was gevonden. Mogelijk afkomstig van de dader of van iemand met wie Manon kort voor haar dood in contact is geweest. Het haar is waarschijnlijk afkomstig van iemand uit Oost-Azië of iemand die een familieachtergrond in dat gebied heeft. Dit zou van de dader of de partner van de dader kunnen zijn. "Het is in ieder geval niet van eerder gearresteerde verdachten", zei teamleider Jeroen Snellen van het coldcaseteam.

Elk beetje info is belangrijk

Afgelopen maandag meldde de politie nog dat er dertig nieuwe tips binnen waren gekomen over de zaak. De tips waren niet erg concreet, maar bestonden vooral uit mensen die mee dachten over wat er gebeurd kon zijn. De politie benadrukt dat alle kleine beetjes informatie tot de oplossing kunnen leiden. "We onderzoeken daarom elke tip."