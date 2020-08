Hitteplan van kracht in Brabant, RIVM waarschuwt voor smog

Het wordt heel lang heel heet (foto: Pexels). vergroot

Het was al behoorlijk warm de afgelopen dagen, maar vanaf donderdag gaat het kwik nog een stuk verder omhoog. Omdat zulke hoge temperaturen ook risico’s met zich meebrengen, wordt donderdag het Nationaal Hitteplan in Brabant en de rest van Nederland in werking gesteld.

Ook waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor smog. Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen.

Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven en om zware lichamelijke inspanning te beperken. De luchtkwaliteit is vanaf donderdag slecht volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

Waarschuwing

Het Nationaal Hitteplan is in feite een waarschuwing voor hitte en de risico’s die dit met zich mee kan brengen maar ook een oproep om extra op elkaar te letten. Het hitteplan is vooral bedoeld voor mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, mensen in verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement. Deze mensen moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting.

Dat we volgende week een officiële hittegolf krijgen, is al vrijwel zeker. Woensdag werd het op veel plekken al (bijna) 30 graden. De hitte houdt waarschijnlijk lang aan: zeker tot halverwege volgende week. Waarschijnlijk sneuvelen er ook wat dagrecords, denken de meteorologen van Weerplaza.

