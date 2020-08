Eindhovense vliegers trainen met nieuw tankvliegtuig: 'Apetrots dat ik dit mag doen'

Foto: Rogier van Son Foto: Rogier van Son Foto: Rogier van Son Volgende Vorige vergroot 1/3 Foto: Rogier van Son

Menig Eindhovenaar zal hem de afgelopen weken hebben gezien: het nieuwe tankvliegtuig Airbus A330. De vliegers moesten met het nieuwe toestel trainen. Donderdag werd het toestel, op de grond, aan de pers gepresenteerd.

Ruim een maand geleden werd het nieuwe toestel feestelijk onthaald met een ereboog van water. Tientallen vliegtuigspotters stonden klaar met een fototoestel in de hand. Daarna begonnen de vliegers aan hun trainingen waarbij Defensie vooraf al waarschuwde. We moesten niet denken dat er een noodgeval was als de Airbus wat vaker een bocht maakt en blijft rondvliegen in de buurt van de vliegbasis.

Commandant MMU kolonel Jurgen van der Biezen is in zijn nopjes met het nieuwe tankvliegtuig (foto: Rogier van Son). vergroot

Het nieuwe toestel is de opvolger van de twee KDC-10’s waar Eindhoven november vorig jaar afscheid van nam. Na vijfentwintig jaar waren ze ‘bejaard’. De omgebouwde airbus is stiller en zuiniger dan zijn voorganger. Het is een 'vliegend tankstation'. Met 111.000 liter kerosine aan boord kan het meerdere gevechtsvliegtuigen bijtanken in de lucht.

Benieuwd hoe het 'vliegend tanktstation' eruit ziet? Bekijk dan deze video:

5000 liter per minuut

Het tankvliegtuig heeft meerdere mogelijkheden om in de lucht te tanken. Er wordt gebruik gemaakt van twee flexibele slangen. Of van een buis. Aan de achterkant van de Airbus zit een starre tankbuis van 14 meter. Met 360 graden camera’s, die onder het vliegtuig zitten, kan de operator in het tankvliegtuig zien hoe hij die tankbuis aan het tankende toestel koppelt. "We kunnen 5000 liter per minuut tanken", zegt kolonel Jurgen van der Biezen uit Uden. "Het is een moderner vliegtuig dan zijn voorganger. Het grote verschil is dat we nu meerdere tanksystemen aan boord hebben waardoor we uiteindelijk meer verschillende typen vliegtuigen kunnen aftanken. Er zit dan ook veertig jaar verschil in ontwikkeling in."

NAVO

De vliegtuigen zijn van de NAVO. Zes landen werkten samen om ze te krijgen. Van der Biezen noemt het een 'uniek project'. Samen kochten de landen acht vliegtuigen. Daarvan komen er vijf in Eindhoven en drie in Keulen te staan. "Dat is een mooie vloot. Eindhoven is het hoofdkwartier, de hoofdbasis. Hier zit het commando, maar die vijf vliegtuigen zullen hier zeker niet dagelijks staan. De taak is vliegen dus we zullen zoveel mogelijk weg zijn van Eindhoven."

Van der Biezen is zelf ook vlieger. "Het is een fantastisch. Ik ben apetrots dat ik het mag vliegen." Het tweede toestel wordt deze maand al verwacht. Het laatste toestel wordt in 2024 geleverd.

