Feestelijk onthaal voor nieuw militair tankvliegtuig op Vliegbasis Eindhoven

Defensie heeft eindelijk de opvolger van de KDC-10's, de oude transport- en tankvliegtuigen, binnen. Dinsdag landde de eerste Airbus A330-MRTT in Nederland, op Vliegbasis Eindhoven. Met een ereboog van water werd het nieuwe mobiele tankstation feestelijk binnengehaald.

De nieuwe tanker is de eerste in een serie van acht kersverse toestellen. Vijf daarvan krijgen de Vliegbasis in Eindhoven als thuisbasis, de andere drie gaan naar een basis in Duitsland. De nieuwe A330's zijn samen met België, Duitsland, Noorwegen, Tsjechië en Luxemburg onder de NAVO aangeschaft.