Introductieweken lijken te worden geschrapt door corona: 'Dan maar online'

Studenten tijdens een eerdere TOP week in Tilburg (foto: Dirk verhoeven). vergroot

De introductieweken voor studenten van hogescholen en universiteiten gaan dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet door. Volgens Haagse bronnen maakt het kabinet dit donderdagavond bekend in een persconferentie over de aanpak van het coronavirus, melden verschillende media. Het nieuws zorgt niet direct voor paniek bij scholen in Brabant. Zij gaan er vanuit dat het digitaal kan.

Maaike Cnossen Geschreven door

“We zouden dit jaar al geen grote bijeenkomsten en festivals hebben”, laat een woordvoerder van Fontys Hogescholen weten. “Er staan wel wat offline momenten gepland. We moeten na vanavond even kijken of dat wel of niet kan. Maar de introductie was dus al grotendeels online, dus dat zou gewoon door kunnen gaan.”

"De studenten zullen hun studentenstad en opleiding digitaal leren kennen en online spellen doen", vertelt hij. "We moesten dit natuurlijk ook al veel eerder bedenken door corona, omdat je zo'n introductieweek ver van tevoren al regelt."

Dat wil niet zeggen dat hij het niet jammer vindt. "Die offline introductie is heel belangrijk. Zo kunnen studenten elkaar al aan het begin goed leren kennen. Het bevordert een goede start van de studie”, zegt hij.

'We weten nog niks'

Bij Avans Hogeschool geldt hetzelfde verhaal. Veel is online en samenkomen zou alleen in kleine groepen gebeuren. “We hebben uitgebreid overleg gehad met lokale overheden en veiligheidsregio's. We zijn nu in afwachting of dat door kan gaan. Want wij weten officieel nog van niets.”

Fontys en Avans hebben scholen in Breda, Eindhoven, Den Bosch, Tilburg en Roosendaal. Ze houden ook ieder jaar samen met andere scholen het HBO Intro Festival. Met een editie in Breda en Den Bosch. Die zijn al geschrapt. Op locatie dan. “Dat trekt normaal duizenden bezoekers. We konden niet garanderen dat er afstand gehouden werd. Daarom wordt er iets opgezet met een livestream”, aldus de woordvoerder van Avans.

TOP Week

In Tilburg is normaal gesproken ook een algemene introductieweek voor alle nieuwe studenten. De organisatie van de TOP Week wacht de persconferentie af, voordat zij met een reactie komt. Maar op de site is te lezen dat ook hier een groot deel van het programma digitaal is. "Alle fysieke activiteiten zullen in lijn zijn met de richtlijnen van het RIVM", zo staat er.

De Landelijke Studentenvakbond staat niet te juichen om alles online te gaan doen. Vooral omdat het onderwijs zelf ook alleen maar digitaal is geweest de afgelopen periode. "Het is een laagdrempelige manier voor studenten om kennis te maken met elkaar en hun hogeschool of universiteit. Bovendien is het een plek waar veel studentenorganisaties leden werven voor de rest van het jaar", zegt de studentenvakbond. "Wij zijn bang dat eenzaamheid op de loer ligt voor deze generatie studenten als er geen fysieke ontmoeting kan plaatsvinden."

De Brabantse universiteiten hebben tot nu toe nog niet gereageerd.