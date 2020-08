Medewerkers van Jumbo in Wouw besmet met coronavirus

De Jumbo in Wouw (foto: Google StreetView). vergroot

Een aantal medewerkers van supermarkt Jumbo in Wouw is besmet geraakt met het coronavirus. Dat meldt een woordvoerder van Jumbo. Om hoeveel besmettingen het gaat in de winkel aan de Kloosterstraat, is niet bekendgemaakt.

Paul Ruiter Geschreven door

"Helaas treft het coronavirus ook een aantal medewerkers van onze winkel in Wouw", laat Jumbo in een reactie weten. "Dat is uiteraard erg vervelend. We hebben alle medewerkers op het hart gedrukt om bij klachten thuis te blijven en zich direct te laten testen."

Een oorzaak van de besmettingen is moeilijk vast te stellen, volgens een woordvoerder van de grootgrutter. "Medewerkers komen terug van vakantie en hebben naast werk ook nog andere sociale contacten. Er zijn dus verschillende bronnen mogelijk."

De supermarktketen benadrukt haar personeel om thuis te blijven bij lichte klachten en zich te laten testen. "Medewerkers die getroffen zijn door het virus komen uiteraard niet werken. Waar nodig worden medewerkers vanuit andere winkels extra ingezet om de winkel door te laten draaien."

Contactonderzoek

Test een medewerker positief, dan start de GGD, zoals bij iedere besmetting, een bron- en contactonderzoek, stelt de supermarktketen. Welke maatregelen Jumbo in het filiaal in Wouw heeft genomen na de besmettingen, kon een woordvoerder nog niet aangeven.