Geteste vrouw werkte vóór positieve corona-uitslag in café in Breda: 'Ze had geen klachten'

Café 't Keteltje (foto: Google Street View). vergroot

Bij café 't Keteltje in Breda heeft afgelopen weekend een vrouw gewerkt die in afwachting was van de uitslag van een coronatest. Ze had geen klachten, aldus uitbater Etiënne van Boxtel. Maandag kreeg zijn medewerkster te horen dat ze toch het COVID-19-virus heeft opgelopen; dinsdag besloot de horeca-ondernemer zijn zaak 's avonds niet te openen.

De vaste clièntele en andere gasten van café ’t Keteltje aan de Vismarktstraat staan dinsdagavond voor een gesloten deur. Van Boxtel heeft zijn zaak voor minstens één dag gesloten. De kroegbaas nam de beslissing met pijn in het hart, omdat zijn zaak juist afgelopen weekend open was gegaan na een verbouwing van enkele maanden. Bovendien vraagt Van Boxtel zich hardop af hoe groot de kans op besmetting van klanten en collega’s is geweest.

Sinds maandag bekend

“Degene om wie het gaat heeft dus zelf geen klachten. Ze heeft zich laten testen, ook vanwege een andere baan”, vertelt Van Boxtel. “Maandag kreeg ik van haar de uitslag. Ik had te druk met de zaak en met mijn gezin dat ik toen nog niet heb kunnen overwegen om het café direct te sluiten.”

Pas toen hij dinsdagmorgen wakker werd, besefte Van Boxtel wat de consequenties van het langer openhouden zouden kunnen zijn (geweest). “Ik heb urenlang gebeld met allerlei instanties, maar zelfs de GGD weet niet wat ik moest doen. Ook met mijn personeelsleden heb ik gedurig contact gehad, via Whatsapp. Zij worstelen met dezelfde onzekerheden. De een wil zich laten testen, de ander vraagt zich af of dit wel nodig is. Een dilemma voor ons allemaal."

“Bovendien heeft zo’n test vergaande gevolgen. Voor mij persoonlijk kan het betekenen dat ik enkele dagen thuis moet blijven. Dan kan ik de tent net zo goed meteen sluiten.”

Zware tijd

En Van Boxtel heeft al, net als de meeste van zijn collega’s in de horeca, een zware tijd achter de rug. Hij voelde de lockdown in zijn branche naar zijn zeggen reeds aankomen nog voordat het kabinet dit besluit had genomen. Vervolgens maakte de kroegbaas van deze periode gebruik om zijn zaak te verbouwen. “Maar dat viel duurder uit, waardoor ook de plannen voor een nieuwe auto moesten worden uitgesteld. Uiteindelijk konden we afgelopen weekend eindelijk open. Ik zat toen op nog geen twintig procent van de normale omzet. Ondertussen wordt van ons wel verlangd dat we allerlei procedures moeten volgen. Het wordt er inderdaad niet leuker op. Zeker als je ziet dat in supermarkten en in vliegtuigen andere regels gelden. De Nederlandse overheid meet met twee maten."

Hoe nu verder? Dat is ook wat Van Boxtel zich afvraagt. Hij speelt zelfs met de gedachte om, wanneer zijn zaak weer open kan, zijn medewerkers een mondkapje te laten dragen. “Om een signaal af te geven”, aldus de café-eigenaar.