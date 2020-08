Chauffeur lurkt aan lachgas tijdens rit, auto na achtervolging stilgezet

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties Volgende Vorige vergroot 1/2 Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties

Een automobilist die zat te lurken aan een fles lachgas, is donderdagavond betrapt door de politie. Agenten zagen de man in de buurt van de Ettensebaan in Breda rijden. De man had een tank lachgas in de auto en had een ballon aan de mond.

Malini Witlox Geschreven door

Dit viel de politie op en ze probeerden de bestuurder aan te houden. Er waren meerdere eenheden voor nodig om de auto tot stoppen te krijgen.

Uiteindelijk reed de auto een doodlopende straat in en hier (Spaarnestraat) kon de chauffeur niet meer verder. De auto is in beslag genomen voor onderzoek.

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties