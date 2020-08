Lesbische vrouw met kokend water overgoten in azc Gilze

Eén van de gebouwen op het AZC Gilze. (Foto: archief) vergroot

Een lesbische vrouw uit Nigeria is in de nacht van zondag op maandag met kokend water overgoten in het asielzoekerscentrum in Gilze. De vrouw liep tweedegraads verbrandingen op van schouder tot bil.

Volgens een woordvoerder van de politie is de politie niet opgeroepen voor het incident op het azc en ook niemand opgepakt. “We hebben inmiddels begrepen dat de vrouw aangifte gaat doen. Wij gaan een onderzoek starten naar wat er gebeurd is.”

Het verhaal komt naar buiten nadat stichting LGBT Asylum Support het verhaal van de vrouw op Facebook deelde. De belangenvereniging helpt het slachtoffer met nazorg en het doen van aangifte.

'Belaagd door een heterokoppel '

De vrouw werd volgens LGBT Asylum Support belaagd door een heterokoppel, eveneens afkomstig uit Nigeria, vanwege haar geaardheid. Het slachtoffer kwam op voor haar vriendin die door de twee vermeende daders al langere tijd werd lastiggevallen met homofobe uitspraken.

Zo zouden de man en vrouw hebben gezegd dat de twee vrouwen ‘domme lesbiennes’ zijn en werd er gedreigd om hun armen en benen te breken vanwege hun geaardheid.

Geschokt

De stichting is geschokt over het geweld in het AZC, maar ook verontwaardigd over de nazorg van het Centraal Orgaan Asielzoekers. Het COA wordt verweten dat het de vrouw niet heeft geholpen met het doen van aangifte en dat het geen mogelijkheid heeft gegeven om melding te doen van de discriminerende pesterijen.

In een reactie aan De Telegraaf zegt het COA de zaak serieus te nemen en een onderzoek uit te voeren.