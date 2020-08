Indrukwekkend eerbetoon voor overleden Jurre (22): honderden mensen lopen tocht in Best

Honderden mensen liepen mee als eerbetoon aan Jurre (Foto: Remco de Ruijter). vergroot

Honderden mensen hebben donderdagavond meegelopen in een tocht voor de 22-jarige Jurre Bakx die zaterdagavond in Best om het leven kwam bij een verkeersongeluk. Volgens de organisatie deden zo'n duizend mensen mee aan het eerbetoon.

Rebecca Seunis Geschreven door

Jurre kwam op tragische wijze vlakbij zijn huis om het leven. Vrienden, familieleden en kennissen wilden hem op een bijzondere manier gedenken en organiseerden een tocht. Geen stille tocht, maar een flinke wandeling met muziek, fakkels en een groot spandoek. Ook werd Jurre's lievelingsnummer gedraaid.

Dat Jurre enorm populair was, bleek wel donderdagavond. Rond een uur of acht verzamelden honderden mensen zich om de Bestenaar te eren. Jong en oud liep mee. De grote groep verzamelde bij het station in Best en liep naar het huis van een van Jurre's ouders. Dat gebeurde onder begeleiding van politie en verkeersregelaars.

Iedereen verzamelde bij het station (foto: Remco de Ruijter). vergroot

Bij de plek van het ongeluk liggen inmiddels talloze bloemen, kaarsjes en knuffels.

Mondkapjes

Door de organisatie was rekening gehouden met de coronamaatregelen. Iedereen droeg een mondkapje en hield onderling afstand. De organisatie had extra mondkapjes bij zich voor mensen die er eentje vergeten waren.