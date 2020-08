Burgemeester Breda wil meer macht om 'riskante Belgen' weg te sturen

Burgemeester Paul Depla van Breda. (Foto: Omroep Brabant) vergroot

Betonblokken op de weg? Zwaaien met bonnen? Meer controles? Wie het weet, mag het zeggen. Paul Depla, burgemeester van Breda, zoekt naar geoorloofde en praktische middelen om bezoekers te weren uit landen of gebieden waar, door het coronavirus, code oranje geldt. “Ik verwijt niemand iets, maar politie en Koninklijke Marechaussee hebben nu niet de formele positie om mensen terug te sturen”, aldus Depla.

De burgemeester gunt iedereen zijn of haar pleziertje, maar wanneer er mensen uit bijvoorbeeld de provincie Antwerpen zijn gemeente binnentreden, dan is het met de gastvrijheid bij wijze van spreken snel gedaan. In en om de Belgische havenstad gelden sinds korte strenge regels om een verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Toch komt het geregeld voor dat mensen uit deze omgeving zich op een Bredaas terras melden.

Zorgen over stijgend aantal besmettingen

Depla zit hier niet op te wachten. Hij maakt zich al enige tijd zorgen over de behoorlijke toename van het aantal besmettingsgevallen in zijn gemeente. Zorgen, omdat het volgens hem grotendeels om mensen gaat tussen de 17 en 30 jaar oud die het niet zo nauw nemen met de regels, al hebben ze dan wel in de regel milde klachten. Maar ook zorgen, omdat het lastig te achterhalen is wie waar en wanneer ziek is geworden. Bij thuisfeestjes? In de kroeg? Op een bedrijf?

Juist daarom vindt Depla het belangrijk dat hij over instrumenten kan beschikken om brandhaarden snel in de kiem te smoren of om te voorkomen dat corona de kans krijgt zich in het Bredase te nestelen. Hij was blij te horen dat premier Mark Rutte donderdagavond aankondigde dat er lokaal meer en sneller maatregelen genomen mogen worden. Maar hoe precies? Hoe zou die regionale gereedschapskist eruit moeten zien?

'Moreel appèl'

“We hebben het er eerder vandaag in het regionaal overleg over gehad. Politie en marechaussee hebben nu alleen hun overredingskracht om mensen terug te sturen. Wat ze dan wel zouden kunnen doen om dwingender over te komen? Eigenlijk zou het al voldoende moeten zijn wanneer bezoekers op hun moreel appèl kunnen worden gewezen. Sorry, het spijt me zeer, maar uw gouverneur heeft gezegd dat u alleen maar voor noodzakelijke reizen naar andere provincies kunt reizen”, vertelt Depla.

“Ik weet het: agenderen is soms makkelijker dan oplossen, maar ik vind wel dat het mijn taak is dit onder de aandacht te brengen. Bij de Galderse Meren (waar al enkele keren mensen zijn geweigerd, red.) ligt het wat anders, daar hebben we wel de bevoegdheid.”