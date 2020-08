Huizen in puin na crash auto: 'De startmotor lag bij mijn buurvrouw in de tuin'

Buurman Leon werd wakker van de crash (foto: Ilse Schoenmakers). vergroot

'Het lijkt hier nu net klein Beiroet...", stamelt buurtbewoner Leon Snoeren bij het zien van de ravage die een automobilist donderdagnacht aanrichtte in de Kijkduinlaan in Tilburg. De auto crashte tegen twee huizen. De schade is gigantisch.

"Om kwart over vier werd ik wakker van een raar geluid", vertelt Snoeren. "Ik hoorde een automotor met heel hoge toeren. Vervolgens hoorde ik drie klappen, achter elkaar. Ik dacht dat een auto over de kop sloeg."

'Wegwezen, wegwezen!'

"Ik sprong meteen uit bed en ging kijken", vervolgt de man.

"Toen zag ik dat een auto op mijn auto was geklapt. Ik zag vier mensen uit die auto komen en elkaar helpen. Ik kan me voorstellen dat ze een flinke opdoffer hebben gehad. Daarna zag ik hoe een van die mensen allerlei spulletjes in een tasje stopte en hoorde hem roepen: wegwezen, wegwezen!"

De auto raakte twee huizen in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Toby de Kort). vergroot

Halve racemachine

De vier inzittenden reden volgens hem in een Seat Cupra. "Dat is zo'n halve racemachine", weet Snoeren. "Die auto nodigt nogal uit om op het gas te trappen."

"De auto zat van voor naar achter en van links naar rechts in elkaar. Het was zelfs zo erg dat de startmotor bij mijn buurvrouw in de tuin lag en de motorolie bij mij op het dak. Er moet dus extreem hard gereden zijn. Een wiel brak zelfs af door de klap. Die kwam bij mijn achterburen tegen de schutting aan en is vervolgens tweehonderd meter verder bij de bushalte teruggevonden. Nou, dan moet je niet vragen met hoeveel kracht dit gepaard ging. Bizar!"

Toen hij verder keek, zag Leon dat bij de huizen van zijn buren de gevel was ontzet. "Ik zag een grote ravage, het was heel erg schrikken.. Het leek hier net klein-Beiroet. Met respect voor die mensen daar, overigens. Het kwam heel onrealistisch over. Bizar, heel bizar. Van het ene op het andere moment... BAM."

De bewoners van de geraakte huizen moesten vanwege de ravage hun huis verlaten (foto: Toby de Kort). vergroot



Instortingsgevaar

Vervolgens zag hij dat zijn buurvrouw door de brandweer uit haar huis werd gehaald. Volgens hem vreesde de brandweer in eerste instantie voor instortingsgevaar. "Wij moesten ook ons huis verlaten, omdat er misschien vloeistoffen lekten uit die auto. We hebben daarom een tijdje buiten gezeten voordat we terug naar huis mochten."

"We zijn nog steeds een beetje aan het trillen", geeft Snoeren eerlijk toe. "Je doet er wel een tijdje over om dit te verwerken. Ik heb medelijden met mijn buren. Die hebben zo'n vreselijke hoeveelheid schade... Kijk, bij mij gaat het om een auto. Dat is maar geld, ik heb zo weer een andere. Maar de buren zijn zoals ik het kan inschatten wel een paar weken zoet voordat hun huis hersteld is. Dat vind ik heel, heel erg."

Heel raar

De vier mensen die in de gecrashte auto zaten, zijn aangehouden. Twee van hen zijn behandeld door ambulancepersoneel. "Wat heel raar was om mee te maken, was dat het ambulancepersoneel heel vriendelijk en aardig deed tegen die gasten. Hen werd gevraagd of het een beetje ging, enzovoorts. Dat voelt heel dubbel voor ons als buurtbewoners. Kijk eens wat ze hier hebben aangericht! Daar had ik echt even moeite mee. Toen ik dat hoorde, moest ik echt even slikken."

De automobilist veroorzaakte een enorme ravage in de Kijkduinlaan in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision). vergroot