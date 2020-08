Het gaat niet goed met meisje (3) na aanval door agressieve hond

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Het gaat niet goed met het 3-jarige meisje dat donderdag in Gemert werd aangevallen door een hond. Haar vader laat weten dat zij later op de dag koorts kreeg en last van de verwondingen aan haar armen. 's Avonds is het kind na een bezoek aan de huisartsenpost met spoed opgenomen in het ziekenhuis.

Paul Ruiter Geschreven door

Het meisje werd donderdagochtend meerdere keren gebeten door een agressieve hond van de buurman. Ze hield daar diepe bijtwonden in haar armen en lichtere verwondingen in haar gezicht aan over. De hond is volgens de vader na het incident in beslag genomen door de politie en afgemaakt.

De eerste prognose is dat het meisje vijf dagen in het ziekenhuis moet blijven, zegt haar vader. Daar krijgt ze een zware antibioticakuur. Ook zijn er foto's van haar armen gemaakt.

Zijn dochter had donderdagavond veel vocht in de wonden en er was infectiegevaar, vertelt hij.

Stabiel

Het meisje is volgens haar vader bij bewustzijn en haar toestand is stabiel. "De ene keer is ze heel druk, de andere keer is het even een stil meisje", legt hij uit. "Dat is hoe ze zich nu voelt."

Later vandaag krijgt de familie meer duidelijkheid van de artsen. Donderdag liet de vader van het kind weten dat zij waarschijnlijk plastische chirurgie nodig zal hebben. "Het is even afwachten hoe alles gaat genezen", aldus de man. "Dan willen de artsen pas verder kijken."