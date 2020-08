Softijs met ham, ei en cornflakes is een hit in Tilburg

In Tilburg kun je softijsjes eten met gewaagde smaakcombinaties. (Foto: Niels Penninkhof) vergroot

Schepijs is tegenwoordig te krijgen in allerlei rare smaken. Maar ook met softijs moet je alle kanten op kunnen, vinden restauranteigenaar Sander Overweg en zijn chef-kok Koos de Wolf in Tilburg. Dat levert wonderlijke smaakcombinaties op. Softijs met ham, ei en cornflakes? Het is een hit.

Wat dacht u van ijs met pindakaas, brownie en citroen? Of avocado, matcha en nori tempura? IJs met banaan en pretzel, oké. Maar dan ook poffertjes erbij? In een oude treinwagon in de Tilburgse spoorzone is het sinds kort te koop.

In onderstaande video zie je wat onze verslaggever en de bezoekers vinden van al die rare smaakcombinaties:

Het idee om met softijs op de culinaire tour te gaan, ontstond tijdens de coronacrisis. Door de lockdown was ook restaurant De Houtloods dicht. Maar eigenaar Overweg en chef-kok De Wolf waren er wel: met een videoverbinding gaven ze kookles aan de klanten thuis.

Friettent

Na zo’n sessie, aan de bar, bespraken ze hun lievelingsijs. Overweg: “We gingen allebei voor softijs. Eigenlijk best een simpel ijsje. Je eet het normaal gesproken bij de friettent. En wij dachten: kunnen we daar niet iets mee? Een culinaire touch geven?”

Wagon

In de treinwagon naast het restaurant worden normaal gesproken feesten georganiseerd. Maar ook dat kon door de coronacrisis niet doorgaan. Dus dat werd de locatie.

Voor Overweg en De Wolf is het een uit de hand gelopen grap. “We hadden nooit gedacht dat zo veel mensen hier naartoe zouden komen. En dat ze die spannende smaken zouden willen proeven.”